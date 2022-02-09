Александр Моор рассказал об основных достижениях Тюменской области в 2021 году. Фото: Ольга Крыльцова

Александр Моор рассказал об основных достижениях Тюменской области в 2021 году. За это время введено в эксплуатацию около 30 социальных объектов. Об этом стало известно в ходе большой пресс-конференции, которая проходит сейчас в режиме онлайн.

Так, в 2021 году в Тюмени провели первую операцию по пересадке сердца. Кроме того, для медиков приобрели почти 4 тысяч единиц медицинской техники и оборудования.

– 20 учреждений здравоохранения капитально отремонтированы, построено 6 ФАПов. В ближайшее время начнет работу реконструированная поликлиника в Ялуторовске. Новый инфекционный госпиталь «Мать и дитя» в Тюмени откроется в конце текущей недели, – сообщил глава региона.

Что касается 2022 года, то на этот год запланирована поставка 101 автомобиля санитарного транспорта и 44 автомобиля скорой помощи. Также три новые школы планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году – в районе сквера Комсомольский в Тюмени, в пос. Богандинский в Тюменском районе и в деревне Хмелёва Тобольского района. В общей сложности это более 1,5 тыс. новых учебных мест.

По информации губернатора, за ближайшие пять лет планируется ввести в строй как минимум 25 детсадов и 45 новых школ, из которых 24 – на замену деревянных в сельской местности.

Также стало известно, что в регионе каждый год ремонтируется не менее 600 км автодорог. В нормативное состояние приведены 72% автомагистралей. В Тюменской агломерации этот показатель превышает 80%. Все эти данные выше средних по стране.