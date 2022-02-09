Жители Тюмени вложили полмиллиарда рублей в коммерческую недвижимость. Фото - Сбер.

В 2021 году жители Тюмени вложили в закрытые паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в недвижимость, под управлением Сбер Фонды Недвижимости и Сбер Управление Активами 0,5 млрд рублей, увеличив общую сумму вложений до 2,5 млрд рублей. Город вошел в топ-5 по объему инвестиций в коммерческую недвижимость.

Всего в прошлом году клиенты Сбера инвестировали в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФ 33 млрд рублей, а стоимость чистых активов закрытых фондов достигла рекордных 80 млрд рублей.

Жители Тюмени заняли четвертое место в рейтинге. Больше всего денег в рентные фонды вложили клиенты из Москвы и Подмосковья. Общая сумма их вложений составила 26 млрд рублей, что на 11,5 млрд выше показателя прошлого года. На втором месте жители Санкт-Петербурга, которые вложили в ЗПИФы 8 млрд рублей (прирост в 2021 году превысил 3 млрд рублей). Тройку лидеров замкнул Екатеринбург (2,9 млрд рублей, +1,6 млрд рублей), далее следуют Тюмень и Казань (2 млрд рублей, +0,5 млрд рублей).

В 2021 году управляющие провели несколько крупных сделок на российском рынке коммерческой недвижимости, пополнив фонды рядом высококачественных и перспективных объектов. Среди них складские комплексы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ростовской области. Также в прошлом году появился первый розничный фонд «Зарубежный рентный бизнес», который инвестирует в недвижимость в Великобритании и выплачивает доход в фунтах стерлингов. Этот инструмент доступен только квалифицированным инвесторам, а вот паи «Сбер – Арендный бизнес 7» может купить любой клиент прямо в Сбербанк Онлайн.

Екатерина Черных, генеральный директор Сбер Фонды Недвижимости:

– 2021 год стал знаковым не только для нас, но и для рынка доверительного управления в целом. В прошлом году фактически сформировался новый сегмент рынка – розничные рентные фонды. Ранее подобные фонды тоже существовали, однако число пайщиков исчислялось в лучшем случае сотнями, соответственно, приобрести ЗПИФ мог лишь довольно узкий круг людей. С 2021 года рентные фонды коммерческой недвижимости стали доступны всем без ограничений, и люди проголосовали рублём, вложив в новый сегмент рекордный объём средств. Важно, что именно Сбер стал главным драйвером роста и основателем нового розничного сегмента рынка инвестиций в России. Мы ожидаем, что в 2022 году вложения россиян в коммерческую недвижимость с помощью ЗПИФов будут расти ещё быстрее и достигнут отметки в 180 млрд рублей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Покупка недвижимости считается перспективным вложением во всем мире, а в нашей стране особенно. ЗПИФы Сбера открывают возможность для широкого круга людей инвестировать в надежные, качественные объекты в России и за рубежом.

Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) – это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.