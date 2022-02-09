Условное наказание получил молодой тюменец, избивший битой мужчину на парковке. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Центральный районный суд вынес приговор 22-летнему Николаю Дубровину. Мужчина умышленно причинил тяжкий вред здоровью человека.

Инцидент произошел в июле 2021 года на парковке на улице Мелиораторов в областной столице. Тогда между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт. Николай взял из машины деревянную биту и ударил ею по голове потерпевшего, тот упал на асфальт.

– В результате молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы. В судебном заседании Дубровин свою вину признал в полном объеме, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно. Взыскал в пользу потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.