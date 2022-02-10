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Происшествия10 февраля 2022 4:33

В Тюмени женщина украла вещи из секонд-хенда

Подозреваемая отпущена под обязательство о явке
Сергей Швецов
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В Тюмени женщина украла вещи из секонд-хэнда.

В Тюмени женщина украла вещи из секонд-хэнда.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратился представитель сетевого магазина одежды, который сообщил, что из торгового зала похищены носимые вещи на сумму около 10 тысяч рублей. Стражи порядка установили личность подозреваемой – горожанки 1983 года рождения – и задержали ее.

– Женщина призналась в содеянном и рассказала, что, выбрав момент, когда ее никто не видит, убрала вещи в сумку и покинула магазин. Похищенное позже продала, деньги потратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая отпущена под обязательство о явке.