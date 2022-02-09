Ирина Ульянова: «В Тюменской области в разгар пандемии не забывают о других болезнях». Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Президент фонда общественной дипломатии «Диалог» Ирина Ульянова заявила, что в Тюменской области в разгар пандемии не забывают о других болезнях. Так она прокомментировала решение губернатора региона Александра Моора выделить более 100 млн рублей на приборы непрерывного мониторинга глюкозы юных тюменцев, которые страдают диабетом.

– Прекрасно, что такие новости появляются. Сейчас, когда все новости только о пандемии, росте числа заболевших, ИВЛ и свободных койках, особенно важно видеть, что о других болезнях, которые никуда не делись, тоже помнят и оказывают поддержку, – отметила эксперт, выступая на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Напомним, что с просьбой об обеспечении детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы их родители обратились к Александру Моору во время прямой линии в конце декабря 2021 года.

«Забота о здоровье детей – наша святая обязанность, решить этот вопрос надо максимально быстро, я беру его на свой личный контроль», – подчеркнул губернатор.