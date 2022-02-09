Жители США, Германии и Испании увидели снятые в Тюмени «Ёлки 8». Фото: Мария Толстихина

Жители США, Германии, Испании и других стран увидели снятые в Тюмени «Ёлки-8». Вообще, фильм установил рекорд, собрав свыше 1,5 млн просмотров в новогодние праздники.

– Продолжение популярной франшизы «Ёлки», которое снимали в российских регионах, стало самым популярным по числу просмотров в новогодние праздники на платформе IVI. Таким образом, за новогодние праздники «Ёлки-8» привлекли на сервис больше подписчиков, чем другой оригинальный контент на платформе, – рассказали в пресс-службе кинокомпании «Базилевс».

Для наглядности приведем пример. Так, в августе 2021 года «КиноПоиск» называл список фильмов, которые впервые преодолели отметку в миллион просмотров. Это популярные зарубежные хиты «Лига справедливости» Зака Снайдера, «Гнев человеческий» Гая Ричи и российская лента «Майор Гром: Чумной Доктор».

Отметим, что теперь «Ёлки-8» будут показывать эксклюзивно в эфире одного из федеральных телеканалов, а также на платном ТВ.

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