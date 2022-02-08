В Тюмени 19-летний парень брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор 19-летнему Валерию М. Парня обвиняли в жестоком обращении с животными.

Он в интернете искал объявления о раздаче щенков в добрые руки, забирал их и топил в своей квартире на улице Карла Маркса. С осени 2020 года он начал отрезать им головы и другие части тела и подбрасывал на остановки. При этом он оставлял записки, якобы в городе орудует маньяк, который нападает на людей.

– В ночь на 3 ноября 2021 года Валерий установил муляж бомбы на скамейке автобусной остановки на Московском тракте и написал очередную записку с угрозами. «Минером» занялись оперативники специализированного антитеррористического подразделения областной полиции, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Спустя три дня злоумышленника выследили и задержали. Увидев стражей порядка, он побежал через дорогу, где его сбила машина. Тогда злодей отделался небольшими ссадинами.

После он рассказал, что не хотел никого убивать, а таким образом хотел самоутвердиться. Парень заявил, что над ним издевались сверстники. В драке он получил серьезную травму головы, а в октябре 2019 года после расставания с девушкой от сильного переживания попал в стационар психоневрологического диспансера.

В итоге тюменцу назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% из заработной платы в доход государства. В связи с истечением срока давности уголовного преследования его освободили от наказания за жестокое обращение с животными. Его будет наблюдать врач-психиатр.