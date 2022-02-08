«Россети Тюмень» учат детей правилам электробезопасности.

14 тысяч детей получили знания в сфере электробезопасности от работников «Россети Тюмень» в 2021 году. Всего специалисты компании провели 331 занятие для того, чтобы ребята узнали правила поведения вблизи энергообъектов, а также имели информацию о том, как обращаться с бытовыми электроприборами.

Так, во время уроков с энергетиками, которые из-за распространения коронавируса проходили в дистанционном формате, дети узнали, как возникает электрическая энергия, о ее полезных и опасных свойствах, познакомились с предупреждающими знаками. Чтобы детки лучше усвоили материал, специалисты использовали специально разработанный методический материал: мультимедийные презентации и видеоролики.

Помимо школ и детских садов компания провела разъяснительные беседы в спортивных учреждениях, оздоровительных и пришкольных лагерях, на детских площадках. Особая работа велась и в интернете, там энергетики размещали профилактические материалы в городских сообществах социальных сетей и делали рассылки для родителей в различных мессенджерах.

Стоит отметить, что компания уделяет особое внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах. Как результат, в 2021 году в зоне ее ответственности не было зафиксировано ни одного несчастного случая с участием несовершеннолетних.