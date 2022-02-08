Тюменца спасли от инсульта, удалив часть кости черепа. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени экстренно прооперировали 30-летнего мужчину, у которого случился ишемический инсульт. Несколько дней назад он ударился головой, а потом ему стало плохо.

– Сознание работало, но говорить не мог, только что-то бормотал, а в горле как будто встал ком: не получалось вдохнуть и выдохнуть, – рассказал пациент.

В областную клиническую больницу № 2 он поступил с жалобами на головную боль, головокружение, тошноту и рвоту. В больнице ему поставили диагноз «ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне с осложнением в виде отёка мозжечка».

– Пациенту провели декомпрессивную трепанацию задней черепной ямки. Мы удалили часть кости черепа, чтобы осуществить доступ к области поражения и отекшему мозжечку. Затем мы освободили водопровод и восстановили проходимость ликворных путей, – рассказала нейрохирург медучреждения Аркасия Серобян.

Лечащий врач предполагает, что травмы, которые были у молодого человека ранее, спровоцировали диссекцию артерии. Это привело к её тромбозу, и, вследствие этого, случился ишемический инсульт на третьи-четвёртые сутки после последней травмы.