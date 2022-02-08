У 13 тюменцев за один день выявили рак кожи. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

У 13 тюменцев за один день выявили рак кожи. Всего в «Медицинский город», где прошел день специализированного приема пациентов с подозрениями на злокачественные новообразования кожи, пришли 40 человек.

– Уже в третий раз мы используем новый подход в проведении дня открытого приема. Специалисты в поликлиниках, заподозрив у своих пациентов новообразование, могли сразу же со своего рабочего места записать пациента на прием к врачу-онкологу, – сообщил заведующий поликлиническим отделением Станислав Ракитин.

Отметим, что в Тюменской области проходит челлендж медицинских сестер «Мы можем, я могу!». Медицинские сестры фотографируют, используя специальный алгоритм, показавшиеся им подозрительными новообразования на коже у своих пациентов и высылают в адрес акции.

Далее врач-онколог, проанализировав фотографии, даст медицинским сестрам рекомендации, кого из пациентов необходимо проконсультировать у дерматолога. В 2021 году акция собрала более тысячи фотографий. Было выявлено 19 злокачественных новообразований, большинство из них были на ранних стадиях.