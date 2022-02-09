В районе школы №77 в Тюмени 9 февраля 2022 года обесточат светофор. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 18.00 отключение произойдет на пересечении улиц Молодежной и ул. Депутатской; Чаплина и Рабочей; Рабочей и ул. Колхозной, с 08.00 до 20.00 – на ул. Геологоразведчиков в районе школы № 77.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.