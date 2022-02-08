В Тюменской области нет действующих очагов коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области нет действующих очагов коронавируса. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

– Действующие ранее очаги COVID-19 в винзилинском психоневрологическом интернате и в АУ ИГ ЦСОН «Забота», социальное отделение службы «БОМЖ» (город Ишим) закрыты, – добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 февраля 2022 года увеличилось на 2 763 человека. Всего с начала пандемии ковид подхватили 120 325 человек.

За последние сутки в России выявлено 165 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 20 185, это на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 81 188 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.