В Тюмени 28-летний мужчина с ноября 2021 года не выходит на связь с родней. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени разыскивают Булата Мавлютова, который родился в 1994 году. С ноября 2021 года он не выходит на связь с родственниками, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», на вид горожанину 27 – 30 лет, рост составляет 175 – 180 сантиметров. Имеет худощавое телосложение, глаза карие, волосы темно-русые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Булате Якуповиче, просят позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452)79-40-14 – дежурная часть ОП № 4 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту: poisksova@gmail.com.