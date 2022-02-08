Сбербанк предоставил более полумиллиарда рублей предпринимателям Тюменской области по программе ФОТ 3.0. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка заключило с предпринимателями Тюменской области 244 кредитных соглашения по льготной программе ФОТ 3.0. За время второго этапа программы в ноябре и декабре прошлого года банк предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона более 500 млн рублей.

Чаще других за поддержкой обращались представители сферы общепита. От них поступило порядка 70 заявок, что составляет третью часть от общего числа заключенных кредитных соглашений

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Второй этап программы был запущен в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса и работающих жителей страны в условиях ковидных ограничений. Благодаря этому предприниматели смогли сохранить своё дело, наработанные связи с партнерами и контрагентами, а также рабочие места для сотрудников.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– По условиям программы получить поддержку могли кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, – юридические лица и ИП. Оперативная работа банка с заемщиками, одобрение и выдача в онлайн-формате позволили сократить средний срок рассмотрения заявок по программе ФОТ 3.0 в среднем до двух дней.

Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Кредиты по льготной ставке выдавались заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях.

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