Под улицей Первомайской в Тюмени проложат туннель. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени нашли подрядчика, который спроектирует пешеходный туннель, который пройдет под улицей Первомайской, он станет продолжением улицы Дзержинского для выхода на набережную.

Проектными работами займется Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства. Организация предложила наименьшую сумму по итогам торгов – 58,4 миллиона рублей, снизив начальную цену более чем на 20 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победителю лота надо будет разработать проектную документацию по возведению подземного пешеходного тоннеля с входными группами, выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и при необходимости инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Кроме того, от подрядчика требуют провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации и получить положительное заключение по проектной документации. Следует еще посчитать все деревья и кустарники. Также специалисты института разработают проект на устройство освещения подземного пешеходного перехода и прилегающей территории.

Напомним, что в Тюмени ищут подрядчика, который согласится заняться благоустройством в исторической части города, а именно улицей Дзержинского. Местные власти хотят сделать из нее пешеходную зону, и на этот счет есть много интересных задумок, которые обойдутся бюджету в 515 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени готовятся к реконструкции перекрестка улиц Мельникайте и Республики. По последним данным от администрации областной столицы, его планируют оформить в виде туннеля. Предусмотрено прохождение автомобильной дороги по улице Мельникайте в туннельном исполнении под автодорогой улицы Республики. Кроме того, в границах объекта проектирования предусмотрено размещение двух подземных пешеходных переходов.