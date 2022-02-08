Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 8:30

В Тюмени пьяный водитель с полувековым стажем за рулем спровоцировал ДТП

Обстоятельства аварии выясняются
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени пьяный водитель с полувековым стажем за рулем спровоцировал ДТП.

В Тюмени пьяный водитель с полувековым стажем за рулем спровоцировал ДТП.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Республики, 146 в Тюмени накануне, 7 февраля, в пятом часу вечера 69-летний водитель на автомобиле «Киа-Рио» спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть «Киа-Сид».

– Ранена 48-летняя пассажирка из «Киа-Сид», ей оказана медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Нарушитель, стаж которого за рулем составляет 51 год, был пьян. Показания алкотестера составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.