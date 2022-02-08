В Тюмени пьяный водитель с полувековым стажем за рулем спровоцировал ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Республики, 146 в Тюмени накануне, 7 февраля, в пятом часу вечера 69-летний водитель на автомобиле «Киа-Рио» спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть «Киа-Сид».

– Ранена 48-летняя пассажирка из «Киа-Сид», ей оказана медицинская помощь, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Нарушитель, стаж которого за рулем составляет 51 год, был пьян. Показания алкотестера составили 1,07 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.