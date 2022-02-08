С 8 по 11 февраля налоговые органы Тюменской области будут принимать граждан по онлайн-записи.

В связи с принятием мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в период с 08.02.2022 по 11.02.2022 года прием граждан во всех налоговых органах региона будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством электронного сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию» на сайте ФНС России.

При этом услуга по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов будет предоставляться в обычном режиме (лично и по предварительной записи).

Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также заявления и обращения, подготовленные на бумажном носителе, можно оставить в специально оборудованных боксах, расположенных при входе в налоговый орган.

Документы должны быть упакованы в конверты, с указанием номера контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

УФНС России по Тюменской области призывает жителей региона с пониманием отнестись к этой вынужденной мере.

Большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользовавшись интерактивными сервисами ФНС России либо позвонив по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 (800) 222-22-22.