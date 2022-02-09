В Заводоуковске мужчина угрожал убийством своему родственнику. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что ему угрожают убийством. Стражи порядка обнаружили подозреваемого – ранее судимого двоюродного брата потерпевшего, 1977 года рождения, и задержали его.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что распивал с родственником спиртное. В определенный момент вспомнился давний конфликт и возникла новая ссора. В ходе словесной перепалки задержанный начал высказывать в адрес потерпевшего угрозы убийством, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент по данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.