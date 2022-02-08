В Ялуторовске молодой человек избил пассажира такси, перегородив машине дорогу. Фото: Ольга Крыльцова

Ночью в отдел ялуторовской полиции поступило сообщение о том, что в центре города происходит драка. Стражи порядка задержали подозреваемого.

Полицейские выяснили, что конфликт произошел между двумя молодыми людьми, которые находились в кафе в разных компаниях. Оппоненты ранее уже знали друг друга. На фоне алкогольного опьянения знакомые поссорились.

Находясь на улице рядом с ночным заведением, один из молодых людей несколько раз ударил второго. Потерпевший, решив закончить выяснение отношений, на такси отправился домой.

– Его оппонент тоже сел в машину к приятелю и последовал за знакомым. На светофоре он преградил дорогу таксисту, в транспортном средстве которого находился потерпевший. Драка продолжилась на проезжей части, пока не прибыли сотрудники полиции, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности ялуторовчанина 1993 года рождения отделением дознания возбуждено два уголовных дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция инкриминируемой статьи подразумевает штраф, обязательные либо исправительные работы или арест. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.