В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на 90%. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 90%. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Роспотребнадзора.

Также стало известно, что недельный эпидемический порог превышен на 45%. Выросла и заболеваемость детей до 14 лет – на 72%.

– По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа, на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа, а также другие респираторные вирусы – риновирус, бокавирус, метапневмовирус, – рассказали в ведомстве.

Специалисты просят местных жителей не забывать об основных мерах профилактики. Так, надо носить защитные маски, избегать массового скопления людей, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства, не забывать соблюдать социальную дистанцию и обращаться к врачу при появлении первых признаков заболевания.