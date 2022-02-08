Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени установят в октябре 2022 года. Фото - kuharuk_ruslan.

Стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени установят в октябре 2022 года. Об этом в Instagram сообщил мэр города Руслан Кухарук.

Ранее он провел рабочую встречу с представителями общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», со скульптором Д. А. Стритовичем и архитектором К. В. Сокольским.

Кстати, они как раз и являются авторами проекта стелы, который взят за основу федеральной комиссией. Именно его, по словам Кухарука, адаптируют в каждом городе, удостоенном почетного звания. Сейчас специалисты прибыли в областную столицу, чтобы ознакомиться с городом и увидеть место будущей установки стелы.

– Сейчас специалистами «Мастерской архитектора Табанакова А. В.» прорабатывается архитектурно-художественный дизайн-проект стелы и прилегающей к ней территории. Непосредственно установка стелы и благоустройство сквера будут сделаны за счет средств инвестора, – рассказал подписчикам градоначальник.

Фото - kuharuk_ruslan.

Напомним, что стела должна появиться у сквера Николая Машарова. Так вот, гости отметили, что это хорошее место для установки памятного знака: здесь есть история, имеются подходы, активный трафик, а также строится интересный жилой комплекс.

– В ходе встречи мы обсудили основные исторические темы, которые могут найти отражение в окончательной версии монумента, и определились с ключевой идеей – жизнь города в годы войны и вклад тюменцев в Победу. Обсудили некоторые технические вопросы, оценили особенности материалов (бронза, гранит, алюминий, стекло), пропорции стелы, обменялись мнениями по концептуальным решениям на примере проектов других городов, – сообщил Руслан Кухарук.

Он также заявил, что стелу установят в октябре 2022 года. Полностью же прилегающую к ней территорию облагородят в 2023 году.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стелу «Город трудовой доблести» в Тюмени установят около сквера Николая Машарова. Таким образом, победил проект Анастасии Лукиной. В администрации города отметили, что это место символично, поскольку недалеко от него находился завод, рабочие которого внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

– Автор предлагает превратить парковку рядом со сквером Николая Машарова в озелененную территорию с дорожками и амфитеатром для отдыха туристических и экскурсионных групп, проведения патриотических мероприятий. Сама стела состоит из цельного элемента, символизирующего образ предприятий, а светящийся элемент словно прорывается сквозь монолитную структуру – это образ Победы, – отметили в ведомстве.