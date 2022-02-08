В Тюменской области покинули свои посты два высокопоставленных чиновника. Фото - tyuiu.ru.

В правительстве Тюменской области произошли кадровые изменения. Свои посты покинули два высокопоставленных чиновника.

С завтрашнего дня, 9 февраля, от занимаемой должности по собственному желанию освобождена заместитель губернатора, директор департамента информатизации региона Мария Рудзевич. Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Александр Моор.

– В среду покидает свой пост в связи с увольнением по собственному желанию и управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов, – сообщили в информационном центре местного правительства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Марию Рудзевич назначили на должность заместителя губернатора Тюменской области 22 октября 2021 года.

– В новой должности Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов, – рассказывали тогда в оперштабе.