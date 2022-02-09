Погода на 9 февраля 2022 года в Тюмени: без осадков

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 февраля, облаков, которые покрывали небо в Тюмени утром, во второй половине дня не будет и до позднего вечера они уже не появятся. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 8 – 10 градусов, днем ожидается минус 6-7. Вечером столбики термометров покажут 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

9 февраля отмечается пренесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г. Коман в г. Константинополь. Несмотря на то что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит».

В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра – к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.