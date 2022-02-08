Во всех регионах УрФО растет число заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Во всех регионах УрФО растет число заболевших коронавирусом. Статистику полномочному представителю президента РФ Владимиру Якушеву предоставили главные федеральные инспекторы федерального округа.

– Рост заболеваемости привёл к значительному напряжению в работе всех систем. В таком режиме работают учреждения здравоохранения. Неменьшие трудности испытывают системы образования и правоохранительных органов: болеют учителя, болеют сотрудники МВД. В этот период крайне важно оперативно принимать организационные решения, эффективно перераспределять ресурсы, – отметил Якушев.

Он также заявил, что при всем этом нельзя забывать о повышении качества жизни граждан. По его словам, в 2022 году одной из приоритетных задач станет развитие жилищно-коммунального хозяйства.

– В ЖКХ накопилось много проблем, ряд из них связаны с недофинансированностью отрасли. Будем системно и детально заниматься этим направлением, – рассказал полпред.

Отметим, что на сегодняшний день полностью привиты 53,3% жителей УрФО (6,58 млн человек). Уровень коллективного иммунитета – от 58% (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) до 71,6% (Тюменская область). Регионы по мере необходимости вводят ограничения на массовые мероприятия, дистант в образовательных учреждениях.