В Тюмени к акции «Добрая крышечка» подключились самые маленькие участники.

Нет ничего лучше для развития и закрепления навыков, чем игра. Маленькие воспитанники тюменского детского сада № 61 «Радуга детства» с удовольствием включились в процесс. Всего за неделю проведения акции «Добрая крышечка» ребята вместе с родителями и сотрудниками первого корпуса детского сада собрали полный бокс крышечек от пластиковых бутылок, газированных напитков, молочных продуктов и косметических средств.

– Только примером мы можем научить ребенка. Любые наставления и поучения детей не имеют смысла, если это не подкрепляется нашими поступками. Мы сколько угодно можем говорить о бережном отношении к природе, о помощи окружающим людям, которые сейчас остро в ней нуждаются, но если сами ничего для этого не делаем, то и наши дети ничему не научатся. Поэтому мы всегда стараемся вовлечь в процесс всех членов семьи, сделать это общей привычкой, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Все собранные крышечки уже отправлены на завод по переработке пластика.

Все собранные крышечки уже отправлены на завод по переработке пластика, из них приготовят специальные пластиковые капсулы, которые дальше могут быть использованы во вторичном производстве. А вырученные от сдачи пластика денежные средства направятся в благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни», помогающий тяжелобольным детям Тюменской области.

– Здорово, что многие организации, учебные заведения и просто неравнодушные люди подключились к акции «Добрые крышечки». В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют всё больше внимания. Поэтому закладывать начальные элементы экологической культуры необходимо с раннего возраста. В результате участия в акции у детей будут сформированы экологическая культура и экологическое сознание. Идея прекрасна ещё и тем, что акция связана с благотворительностью, создаётся такая цепочка добрых дел, – рассказала куратор акции в детском саду, воспитатель группы «Крошки» Елена Нализько.

К акции подключились и другие корпуса детского сада.