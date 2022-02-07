Тюменские власти выплатят лыжнику Денису Спицову 2,5 млн рублей

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Лыжник Денис Спицов получит 2,5 млн рублей за второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил «ФедералПресс». Выплаты предусмотрены постановлением правительства Тюменской области.

Денежные выплаты за достижения на Олимпийских играх начисляются в следующих размерах: первое место – 3 000 000 рублей, второе место – 2 500 000 рублей, третье место – 2 000 000 рублей.

На счету тюменских спортсменов уже две медали: бронза у Александра Логинова и серебро у Дениса Спицова. Биатлониста Александра Логинова за бронзу поощрят 2 млн рублей.

Тюменскую область на зимних Олимпийских играх в Пекине официально представляют четыре спортсмена: Александр Логинов (биатлон), Денис Спицов, Татьяна Сорина и Иван Якимушкин (лыжный спорт).