Любителям зимней рыбалки из Тюмени напомнили основные правила безопасности. Фото: Тюмень - наш дом

Любителям зимней рыбалки из Тюмени напомнили основные правила безопасности. Главное – не прыгать на льду.

– Если вы решили отправиться за уловом, стоит держать в голове несколько правил, которые могут предупредить чрезвычайную ситуацию на рыбалке: не передвигаться по льду в одиночку, иметь веревку длиной 15 – 20 метров с узелками на концах, а также шила «спасалки», нож или большой гвоздь, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Также не стоит пробуривать много лунок в одном месте (минимальное расстояние между ними – не менее 5 метров). Передвигаться следует только по видимым тропинкам.