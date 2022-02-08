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Общество8 февраля 2022 4:36

Любителям зимней рыбалки из Тюмени напомнили основные правила безопасности

Главное – не прыгать на льду
Сергей Швецов
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Любителям зимней рыбалки из Тюмени напомнили основные правила безопасности.

Любителям зимней рыбалки из Тюмени напомнили основные правила безопасности.

Фото: Тюмень - наш дом

Любителям зимней рыбалки из Тюмени напомнили основные правила безопасности. Главное – не прыгать на льду.

– Если вы решили отправиться за уловом, стоит держать в голове несколько правил, которые могут предупредить чрезвычайную ситуацию на рыбалке: не передвигаться по льду в одиночку, иметь веревку длиной 15 – 20 метров с узелками на концах, а также шила «спасалки», нож или большой гвоздь, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Также не стоит пробуривать много лунок в одном месте (минимальное расстояние между ними – не менее 5 метров). Передвигаться следует только по видимым тропинкам.