Тюменские школьники получат продуктовые наборы: крупы, сухофрукты, яйца

Тюменские школьники получат продуктовые наборы. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области более 43,7 тысячи школьников получат продуктовые наборы. Их выдадут детям из малоимущих семей и получающим государственную социальную помощь, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также ученикам начальной школы, пока они будут учиться дистанционно.

– В состав набора входят крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, соки, молоко, кисломолочная продукция, сыр, сливочное масло, творог, яйца, чай, какао, сахар и кондитерские изделия, – сообщили в информационном центре правительства региона, добавив, что график выдачи продуктов формирует администрация школ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что все школы Тюменской области переводятся на дистанционный формат обучения. Юные жители региона будут сидеть дома с 31 января по 12 февраля. Так решил местный оперативный штаб.