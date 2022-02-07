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Общество7 февраля 2022 12:36

Тюменские школьники получат продуктовые наборы: крупы, сухофрукты, яйца

График выдачи продуктов формирует школа
Сергей Швецов
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Тюменские школьники получат продуктовые наборы.

Тюменские школьники получат продуктовые наборы.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области более 43,7 тысячи школьников получат продуктовые наборы. Их выдадут детям из малоимущих семей и получающим государственную социальную помощь, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также ученикам начальной школы, пока они будут учиться дистанционно.

– В состав набора входят крупы, бобовые, макаронные изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, соки, молоко, кисломолочная продукция, сыр, сливочное масло, творог, яйца, чай, какао, сахар и кондитерские изделия, – сообщили в информационном центре правительства региона, добавив, что график выдачи продуктов формирует администрация школ.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что все школы Тюменской области переводятся на дистанционный формат обучения. Юные жители региона будут сидеть дома с 31 января по 12 февраля. Так решил местный оперативный штаб.

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