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Общество7 февраля 2022 11:50

В Тюмени пожарные вытащили из снега машину скорой помощи

Спецавтомобиль увяз при въезде в дачное общество
Сергей Швецов
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В Тюмени пожарные вытащили из снега машину скорой помощи.

В Тюмени пожарные вытащили из снега машину скорой помощи.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда помогли вытащить из снега машину скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль оказался в снежном плену в одном из пригородных садовых товариществ.

– Медики спешили на вызов к больному, спасатели в считанные минуты оказались на месте. Промедление грозило последствиями для пожилого пациента, ожидавшего помощи в загородном доме, – сообщили в Главном управления МЧС по Тюменской области.

Сотрудники ведомства с помощью буксировочного троса вытащили «Форд» на дорогу и помогли с его дальнейшей транспортировкой к месту назначения. В результате медики сумели вовремя добраться до места назначения.

Сотрудники бригады скорой медицинской помощи поблагодарили представителей МЧС России за помощь. К этим благодарностям также присоединился пожилой тюменец, спасенный благодаря своевременно оказанной помощи.

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