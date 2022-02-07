Среди тюменцев разыграют билеты на спецпоказ фильма «Смерть на Ниле».

Среди тюменцев разыграют билеты на спецпоказ фильма «Смерть на Ниле». Принять участие могут лица, достигшие 16 лет.

Для участия нужно подписаться на @kino_tumen, сделать репост записи в соцсети «ВКонтакте», написать, почему вы хотите сходить на этот фильм, а также поставить лайк 5 первым постам.

Специальный показ состоится в «Киномаксе» 9 февраля, начало в 20.00. Итоги подведут 8 февраля, выбрав двух победителей, которым подарят по одному пригласительному на двоих в кино.

СПРАВКА «КП»

Кеннет Брана снова перевоплощается в знаменитого детектива Эркюля Пуаро, экранизируя очередной шедевр Агаты Кристи о приключениях бельгийского сыщика. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.