В Тюмени скончался Заслуженный художник РФ Михаил Гардубей. Фото - Тюменское региональное отделение "Союз художников России".

В Тюмени скончался художник Михаил Гардубей. Ему было 72 года.

– Михаил Михайлович много сделал как художник монументалист для города Тюмени – мозаики, сграффито, много росписей в интерьерах города. Много работал как живописец и график, создавая сложные многофигурные композиции, – рассказали в Тюменском региональном отделении Союза художников России.

По информации от коллег, Гардубей много лет отдал преподавательской деятельности. Он подготовил талантливых художников, которые сейчас являются членами Союза художников России.

СПРАВКА «КП»

Михаил Михайлович Гардубей является заслуженным художником РФ. Он родился в селе Камянское Закарпатской области. Учился в Ужгородском училище прикладного искусства (1963 – 1968 гг.), УРАЛГАХ (2002 – 2006г.) Член Союза художников СССР с 1980 г. Член Союза дизайнеров с 1997 г. Участник городских, областных, всероссийских, международных выставок.