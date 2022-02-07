Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 февраля 2022 года: заболели еще 2 506 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 февраля 2022 года увеличилось на 2 506. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 февраля 2022 года увеличилось на 2 506. Всего с начала пандемии ковид подхватили 109 562 человека.

За последние сутки в России выявлено 171 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 10 843, это на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Зафиксировано 609 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 55 683 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человека.