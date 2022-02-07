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Происшествия7 февраля 2022 9:25

В Тюмени полицейские задержали женщину, которая что-то искала в сугробе

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюмени полицейские задержали женщину, которая что-то искала в сугробе.

В Тюмени полицейские задержали женщину, которая что-то искала в сугробе.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вечером на улице Муравленко сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы обратили внимание на женщину, которая что-то искала в сугробе возле многоквартирного дома. На вопрос полицейских гражданка призналась, что бесконтактным способом приобрела наркотики, которые сама и планировала употребить.

– В отделе в ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанной изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом массой около половины грамма, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении 31-летней подозреваемой следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических веществ совершенные в крупном размере».

Максимальная санкция статьи – десять лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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