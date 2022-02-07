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Происшествия7 февраля 2022 8:41

Восемь лет колонии получил тюменец за попытку изнасиловать 17-летнюю племянницу

Агрессивного мужчину остановили полицейские
Сергей Швецов
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Восемь лет колонии получил тюменец за попытку изнасиловать 17-летнюю племянницу.

Восемь лет колонии получил тюменец за попытку изнасиловать 17-летнюю племянницу.

Фото: Ольга Крыльцова

В Казанском районе суд вынес приговор 48-летнему Сергею Л. Мужчина пытался изнасиловать свою 17-летнюю племянницу.

Инцидент произошел 14 июля 2021 года. В этот день мужчина выпивал в своем доме в селе Новоселезнево. В гости к дочери пришла ее двоюродная сестра и осталась ночевать. Ночью пьяный сельчанин зашел в спальню к девушкам и забрался к племяннице под одеяло.

– Проснувшись, испуганная девушка укусила дядю за плечо, вырвалась и спряталась в комнате сестры. Девушки заперлись изнутри, но тот вышиб двери. Потом следователям рассказал, что хотел извиниться. Его остановил вызванный наряд полицейских, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В итоге горе-родственник сознался, что силой удерживал племянницу на кровати. Его отправили в колонию общего режима на восемь лет. Он послал родителям девушки телеграмму с извинениями и 200 тысяч рублей.

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