К тюменке, которую лишают родительских прав, не смогли попасть: она была пьяна и агрессивна

К тюменке, которую лишают родительских прав, не смогли попасть. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени женщину лишили родительских прав на мальчика, который живет с бабушкой. Горожанка бросила своего ребенка, когда тому не было еще и двух лет, а сейчас он уже учится в школе, причем прилежно.

Его бабушка Ольга П. подала иск в суд. Отца у Максима П. нет, мать с сыном не проживает и никак не интересуется его судьбой. Когда мама бросила малыша, Ольга определила его в садик и всё оплачивала сама. Мальчик и сейчас живет с ней. Он хорошо учится и ни с кем не конфликтует.

– В 2014 году он пошел в школу, занимается в кружках. В 2020 году с ответчика были взысканы алименты, которые она не платит. Общая задолженность составляет 107 296 рублей. Ответчик своего жилья не имеет, не трудоустроена, условия для проживания своего сына создать не может, ведет асоциальный образ жизни, имеет опасное заболевание, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Специалисты так и не смогли обследовать условия жизни матери Елизаветы С. Она была пьяна вместе со своим сожителем, никого домой не пустила, была агрессивна и заявила, что согласна на лишение родительских прав.