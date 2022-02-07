Искусственный интеллект помогает врачам Тюмени при выявлении инсульта у пациентов. Фото - Сбер.

Компания СберМедИИ и Лаборатория по искусственному интеллекту Сбера запустили в тюменской областной клинической больнице № 2 технологию на базе нейросетей. Разработка «КТ Инсульт» с помощью искусственного интеллекта помогает врачам обрабатывать результаты всех пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт.

Снимки пациентов автоматически обрабатываются алгоритмами ИИ и возвращаются с выделенной разметкой, просчитанным объемом кровоизлияния. На основании полученных данных врач определяет окончательный диагноз. Такой метод работы позволяет экономить время врачей на разметку области поражения и дает возможность получить второе мнение при постановке диагноза, что ускоряет назначение лечения.

Инновация уже показала себя в действии. Сразу после начала работы с алгоритмами нейросети, медики тюменской областной клинической больницы № 2 в кратчайшие сроки смогли выявить геморрагический инсульт у 73-летнего мужчины. Он обратился в медучреждение, почувствовав слабость в левой руке.

Роман Паськов, главный врач областной клинической больницы № 2:

– Наши специалисты получили обработанный снимок с указанием измененной зоны и объема кровоизлияния. Благодаря такой инновационной технологии пациенту в кратчайшие сроки выставили окончательный диагноз и назначили необходимое лечение. После улучшения его перевели в неврологическое отделение для прохождения терапии.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбер предоставляет свои инновационные технологии, разработки и компетенции для различных отраслей экономики. Применение технологии искусственного интеллекта в областной клинической больнице № 2 – это еще один шаг к цифровизации сферы здравоохранения Тюменской области. Хочу поблагодарить руководство медицинского учреждения и врачей, которые доверились технологиям Сбера и решили перейти на новую модель работы.

Игал Зак, генеральный директор СберМедИИ:

– Для классификации и разметки области поражения в алгоритме «КТ Инсульт» используются сверхточные нейронные сети, которые распознают изображения и выделяют области с острым нарушением кровообращения. Для обучения модели искусственного интеллекта было применено несколько десятков тысяч КТ-снимков. На сегодняшний день точность работы нашего алгоритма «КТ Инсульт» составляет более 96%.

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