На обустройство улицы Дзержинского в Тюмени готовы потратить более полумиллиарда рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ищут подрядчика, который согласится заняться благоустройством в исторической части города, а именно улицей Дзержинского. Местные власти хотят сделать из нее пешеходную зону, и на этот счет есть много интересных задумок, которые обойдутся бюджету в 515 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на этой улице, протяженность пешеходной зоны которой составит 700 метров, при обновлении сохранят все памятники культуры. По условиям проекта договора со службой заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени, в этой части города должны быть оборудованы детские площадки, велодорожки, информационные киоск и стела, интерактивная стена, а также арт-объект «Памятник купцам».

В конкурсной документации значится, что схему озеленения и дендроплан должны выполнить специалисты в области ландшафтного дизайна. Помимо посадочного чертежа и разбивочного плана, они должны содержать и план зеленых покрытий. Кстати, при проектировании и посадке архитектурных объектов на местности будут максимально сохранять существующие деревья.

В городском департаменте земельных отношений и градостроительства отметили, что в рамках концепции улица должна связать общественно-деловой центр с площадью Солнца, Цветным бульваром и набережной.

Отметим, что победитель лота обязан завершить все работы до 31 сентября 2023 года. Подрядчика выберут в конце февраля 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени составили карту работ по преображению улицы Дзержинского. Специалистам предстоит заменить участки сетей связи, тепло-, водо- и электроснабжения.

Отметим, что обновление улицы начнется в этом году. Весной здесь уже собираются заменять ветхие инженерные сети. Проект предполагает установку новых сооружений, к которым будет необходимо проложить дополнительные сети. Это общественные туалеты, освещение, система полива и пр.