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Происшествия6 февраля 2022 14:45

Пьяный водитель-мигрант пытался скрыться от тюменских полицейских

Показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции Тюменской области

Фото с сайта Госавтоинспекции Тюменской области

Накануне вечером сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Как оказалось, у 30-летнего гражданина Таджикистана при себе было только национальное водительское удостоверение. Показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

- Инспекторы полка ДПС ГИБДД попытались остановить "Ниссан", на котором ехал этот автомобилист, на федеральную автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в районе поворота в село Ембаево. Водитель не остановился, его преследовали, задержали в селе Ембаево. Выяснилось, что мигрант ездил с другом на источник, после купания возвращался в Тюмень, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Всего за минувшие сутки сотрудниками госавтоинспекции в состоянии опьянения задержаны 17 водителей.

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