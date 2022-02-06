Пьяный водитель-мигрант пытался скрыться от тюменских полицейских

Фото с сайта Госавтоинспекции Тюменской области

Накануне вечером сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Как оказалось, у 30-летнего гражданина Таджикистана при себе было только национальное водительское удостоверение. Показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

- Инспекторы полка ДПС ГИБДД попытались остановить "Ниссан", на котором ехал этот автомобилист, на федеральную автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в районе поворота в село Ембаево. Водитель не остановился, его преследовали, задержали в селе Ембаево. Выяснилось, что мигрант ездил с другом на источник, после купания возвращался в Тюмень, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Всего за минувшие сутки сотрудниками госавтоинспекции в состоянии опьянения задержаны 17 водителей.