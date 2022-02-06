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Общество6 февраля 2022 15:21

Жертвами тюменских автомобилистов в 2021 году стали два ребенка-пешехода

Водители не заметили детей в темноте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции Тюменской области

Фото с сайта Госавтоинспекции Тюменской области

В минувшем году 47 детей стали участниками ДТП в тюменских дворах. Чаще всего юные тюменцы попадали в ДТП в понедельник, вторник и субботу. Самыми аварийными часами стало время с 15.00 до 19.00 часов.

Так, в темное время суток участниками аварий стали 26 детей-пешеходов, два ребенка погибли, 24 ранены, все дети переходили улицу без световозвращающих приспособлений.

В этой связи сотрудники ГИБДД Тюменской области проводят со школьниками дистанционные уроки безопасности. Детям рассказывают о выборе безопасного маршрута из дома в школу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, ребятам автоинспекторы напоминают о необходимости использования световозвращателей в темное время суток, а также о дорожной безопасности во дворах.

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