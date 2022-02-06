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Здоровье6 февраля 2022 14:20

В Тюменской области за сутки коронавирус подтвержден у 741 ребенка

Заболевание проходит в легкой форме
Алена Кульмухаметова
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pixabay.com

pixabay.com

По информации Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области на 6 февраля 2022 года диагноз COVID-19 подтвержден у 741 ребенка.

Всего за сутки вирус подхватили 2 903 человек. 302 человека полностью выздоровели. 25 пациентов находятся на ИВЛ. Сделано вакцинаций против COVID-19 - 1 099 053 доз, полный курс прошли - 1 037 877 земляка.

С 6 февраля согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, люди, которые в течение недели получали лечение от коронавируса, могут быть выписаны с больничного без подтверждения отрицательного результата ПЦР-теста. Кроме того, находящиеся в контакте с больным человеком тюменцы отныне могут не соблюдать самоизоляцию.

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