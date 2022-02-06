Тюменьстат оценит возможности трудоустройства среди людей старше 15 лет

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Тюменьстат проводит выборочное обследование рабочей силы в городах и селах региона. Будут опрошены 542 респондента, большинство из которых – жители городов. В Югре специалисты опросят 537 человек, из которых 192 селянина.

На Ямале опросят 475 жителей округа – 301, из них будут представителями городского населения. Согласно условиям, опрашивать будут членов домохозяйств старше 15 лет. Анкетирование планируется быть полностью анонимным.

Напомним, в 2021 году в службы занятости населения по вопросам трудоустройства обратилось более 73 тысяч человек. Более 42,7 тысяч человек нашли работу. В качестве соискателей 1 января 2022 года на регистрационном учете состояли 6 тысяч 470 человек. В областном банке вакансий на каждого было по четыре предложения, пишет «Вслух.ру».