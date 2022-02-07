В Тюмени мужчина, закончив смену, угнал машину у коллеги и поехал к другу. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 36-летней местной жительницы о том, что у нее со стоянки возле работы угнали автомобиль марки Skoda Superb. Девушка пояснила, что вышла с работы, намереваясь отправиться на обед, но не обнаружила машину на парковке.

Позже сотрудники ДПС обнаружили угнанный автомобиль в 40 километрах от города в деревне Зырянка. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 44-летний коллега потерпевшей.

– Гражданин воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, и раз его смена на тот момент подошла к концу, он решил отправиться в гости к своему другу, совершив угон транспортного средства, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.