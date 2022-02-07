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Общество7 февраля 2022 4:00

На улице Широтной в Тюмени 7 февраля 2022 года отключат четыре светофора

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Широтной в Тюмени 7 февраля 2022 года отключат четыре светофора.

На улице Широтной в Тюмени 7 февраля 2022 года отключат четыре светофора.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 7 февраля 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Широтной и Ивана Словцова, на ул. Широтной в районе гипермаркета «О`Кей», на ул. Широтной в районе ТЭЦ-2, на ул. Широтной в районе д. 181, а также на пересечении ул. Энергостроителей и бульвара Б. Щербины.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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