Погода на 7 февраля 2022 года в Тюмени: днем будет солнечно

В Тюмени днем будет солнечно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 февраля, в Тюмени все время будет стоять облачная погода, днем облака ненадолго рассеются, чтобы вечером снова появиться. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 15 – 17 градусов, днем ожидается минус 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 14 – 15 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.