Супруга тюменского Олимпийского чемпиона пожелала успешных выступлений лыжникам

Скрин с видео Ксении Спицовой

Жена Олимпийского чемпиона Дениса Спицова Ксения сказала большое спасибо за веру в наших лыжников. Видео с благодарностью опубликовал информационный центр правительства Тюменской области.

- С середины гонки текли слезы. Когда Денис упал, главное - целый, отрыв был большой. Конечно, я поздравляю Александра Большунова с его золотой медалью, нашим тюменским спортсменам: Татьяне Сориной, Ивану Якимушкину, Александру Логинову желаю успешных выступлений. Тюменская область с вами, мы болеем за вас, любим вас, - сказала девушка.

Напомним, Денис Спицов завоевал серебряную медаль в скиатлоне на дистанции в 30 км на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

Первое место завоевал Александр Большунов. Напомним, что 5 февраля тюменский биатлонист Александр Логинов взял бронзовую медаль в смешанной эстафете в составе национальной команды.