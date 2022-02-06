Тюменские поликлиники отменили плановый прием посетителей к узким специалистам

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В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусными инфекциями, медицинские организации принимают решение о временном ограничении плановой медицинской помощи - переносе приёмов узких специалистов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

В регионе наблюдается кратное увеличение числа пациентов, обращающихся в поликлиники с симптомами ОРВИ. К работе по инфекционному профилю привлекаются дополнительные кадры - и врачи-терапевты, и узкие специалисты, и средний медицинский персонал.

При этом отмечается, что меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний).

Окончательное решение о переносе приема принимает лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей и тяжести течения заболевания пациента.

Напомним, что для удобства тюменцев работают дополнительные фильтры для пациентов с симптомами ОРВИ в учреждениях спорта и образования.