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Общество6 февраля 2022 11:21

Три тюменских школьника представят регион на всероссийской олимпиаде по избирательному праву

Заключительный этап пройдет в очной форме в Москве
Алена Кульмухаметова
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pixabay.com

pixabay.com

Выпускники 11 классов Виктория Фильберт, Максим Кухарук и Анита Садреева представят Тюменскую область на Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Список участников заключительного этапа утвердила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. В него вошли 149 старшеклассников: 53 учащихся из 10-х классов и 96 учащихся из 11-х классов. Заключительный этап пройдет в очной форме в Москве.

«Тюменская линия» напоминает, что Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

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