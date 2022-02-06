Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 февраля 2022 9:59

В Тюменской области за сутки выявлено 2 903 случая коронавируса

Заболевание протекает с симптомами ОРВИ
Алена Кульмухаметова
КомментироватьОставить комментарий(0)
pixabay.com

pixabay.com

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвержден у 2 903 жителей. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

При этом, почти все случаи заболевания протекают с симптомами ОРВИ. В соседней Югре на 6 февраля выявлено 4044 новых случаев заражения, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2474, в Свердловской области – 4125, в Челябинской – 5354, в Курганской области – 1203.

Всего в России выявлен 180 071 случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 749 человек, на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля. Зафиксирован 661 летальный исход.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов.

0