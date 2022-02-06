В Тюменской области за сутки выявлено 2 903 случая коронавируса

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За минувшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвержден у 2 903 жителей. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

При этом, почти все случаи заболевания протекают с симптомами ОРВИ. В соседней Югре на 6 февраля выявлено 4044 новых случаев заражения, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2474, в Свердловской области – 4125, в Челябинской – 5354, в Курганской области – 1203.

Всего в России выявлен 180 071 случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 749 человек, на 29,3% меньше по сравнению с 5 февраля. Зафиксирован 661 летальный исход.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 335 414 летальных исходов.