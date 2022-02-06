Почти 2 млн тюменцев оплачивают услуги ЖКХ на почте

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Почтовики Тюменской области приняли более 1,8 миллиона платежей за услуги ЖКХ. При этом самой популярной услугой является оплата электроэнергии. По ней совершено почти миллион транзакций. Следом идут услуги по оплате стационарной телефонной связи, телевидения, интернета – 500 тысяч платежей. Третьей строчкой стала оплата за услуги мобильной связи.

Как сообщает Megatyumen.ru, в 2021 году активнее всего оплачивали на почте коммунальные счета жители Тюменского, Ишимского и Ялуторовского районов. Всего за год тюменцы совершили более 1,8 миллиона платежей.

Кстати, оплатить услуги ЖКХ клиенты могут в любом почтовом отделении. Для этого надо назвать поставщика услуг, адрес плательщика и сумму оплаты. Если клиент не знает точный размер задолженности, оператор посмотрит ее в базе данных. Вся информация о принятых платежах поступит в адрес ресурсоснабжающих и коммунальных организаций в режиме реального времени.