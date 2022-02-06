В больницу Ишима поступили новые мониторы для тяжелых пациентов

Фото департамента здравоохранения Тюменской области

В Областную больницу №4 города Ишима поступила большая партия современных прикроватных мониторов – 42 штуки. Новое оборудование крайне необходимо особенно для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, новое оборудование закуплено на сумму более восьми миллионов рублей. Новые мониторы установят у кроватей больных отделения интенсивной терапии и реанимации, в том числе моноинфекционного госпиталя.

Оборудование позволяет отслеживать насыщение крови кислородом, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, температуру, сердечный выброс, апноэ, концентрацию дыхательных, анестезиологических газов. С помощью нового монитора можно провести электрокардиограмму. В каждом аппарате запрограммировано устройство сигнализации для осуществления мониторинга во время передвижения пациента или его транспортировки.